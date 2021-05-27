Беларусь будет наращивать торговлю с Владимирской областью

Кооперация в машиностроении и легкой промышленности, в строительстве и аграрном секторе определены в числе приоритетных точек роста в торговле Беларуси с Владимирской областью. Обоюдную заинтересованность партнеров по Союзному государству подтвердил в четверг, 27 мая, белорусский министр экономики Александр Червяков на совместном заседании рабочей группы по взаимодействию с этим российским регионом.

Кстати, формат видео-конференц-связи, в котором и прошло заседание, по мнению экспертов, позволяет значительно расширять количество участников двустороннего диалога. Вместе с лидером отраслевого министерства белорусскую делегацию представляли специалисты аграрного сектора экономики и Министерства промышленности, руководство торгово-промышленной палаты и Минжилкомхоза, дипломатические сотрудники посольства РБ в России.

А вместе с заместителем губернатора Владимирской области Аркадием Боцан-Харченко в продуктивном обмене мнений участвовали практически представители всех отраслевых департаментов исполнительной власти региона. И это, по мнению участников заседания, позволило конструктивно рассмотреть перспективы торгово-экономического сотрудничества, в том числе в промышленности и агропромышленном комплексе, выставочно-ярмарочной деятельности, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также межрегиональное сотрудничество.

К сожаления, констатировали деловые партнеры, прошедший год из-за сложной эпидемиологической ситуации отразился и на показателях товарооборота. Он составил $244 млн и по сравнению с 2019 годом сократился на 6,7 процента. Правда, уверенность, что в текущем году удастся переломить ситуацию, высказал на встрече Александр Червяков, подчеркнув, что "предпосылки для этого есть".

Он напомнил, что точек роста было выявлено немало и во время визита белорусской делегации в октябре минувшего года во Владимирскую область. "Это сотрудничество в легкой промышленности и в машиностроении, строительстве, АПК и на других направлениях", - уточнил министр, пригласив делегацию Владимирской области для ознакомления с предприятиями республики.