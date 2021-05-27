Борт МЧС России доставил из сектора Газа в Москву 64 переселенца

В четверг, 27 мая, спецбортом Ил-76 МЧС России из аэропорта, дислоцированного вблизи сектора Газа, в Москву доставлены 64 человека, в том числе 31 ребенок. Об этом сообщает пресс-центр МЧС России.

"Вылет соотечественников в Россию осуществлялся на добровольной основе. И в строгом соответствии с законодательством", - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Отмечается, что в полете людей сопровождали психологи, медики и оперативная группа МЧС России.

Специалисты оказали психологическую поддержку переселенцам, помогли им адаптироваться к ситуации и к новым условиям. Помощь ведомственных медиков при этом не потребовалась. Состояние всех прибывших признано удовлетворительным.

"Рейс осуществлялся в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина. Сроки и маршруты для дополнительных рейсов в настоящее время прорабатываются", - заключили в пресс-центре МЧС.