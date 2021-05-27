ЦБ начал обсуждать расширение системы страхования вкладов

Банк России начал работать над вопросом по расширению системы страхования вкладов на средний бизнес и организации социальной сферы. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании трех комитетов Госдумы.

По ее словам, расширить систему страхования вкладов позволяет устойчивое состояние банковской системы.

"Мы вместе с Агентством по страхованию вкладов прорабатываем расширение возможности страхования не только для физических лиц, не только для малого бизнеса, но, возможно, и для среднего бизнеса, а также для предприятий, которые работают в социальной сфере, образовательных и медицинских учреждениях, тоже в объеме 1,4 млн рублей. Хотели бы с депутатами эту тему продолжить обсуждать. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе мы готовы к большему распространению системы страхования вкладов", - заявила Набиуллина. По ее оценке, это может улучшить конкуренцию в банковском секторе - особенно с точки зрения числа клиентов в небольших и региональных банках.

Система страхования вкладов действует в России с 2004 года. Объем страхового возмещения несколько раз увеличивался, на данный момент он составляет 1,4 млн рублей. Эти максимальная сумма, которую вкладчик может получить со всех счетов и вкладов в банке при наступлении страхового случая: отзыве или аннулировании лицензии у банка или введении Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.

Сейчас закон признает вкладчиками, которые могут претендовать на страховое возмещение, физлиц, индивидуальных предпринимателей, малые предприятия, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также ряд некоммерческих организаций.