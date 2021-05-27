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27.05.2021 11:06
Рубрика: Экономика

ЦБ начал обсуждать расширение системы страхования вкладов

Текст: Роман Маркелов

Банк России начал работать над вопросом по расширению системы страхования вкладов на средний бизнес и организации социальной сферы. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании трех комитетов Госдумы.

Фото: ЦБ РФ/ РИА Новости
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По ее словам, расширить систему страхования вкладов позволяет устойчивое состояние банковской системы.

"Мы вместе с Агентством по страхованию вкладов прорабатываем расширение возможности страхования не только для физических лиц, не только для малого бизнеса, но, возможно, и для среднего бизнеса, а также для предприятий, которые работают в социальной сфере, образовательных и медицинских учреждениях, тоже в объеме 1,4 млн рублей. Хотели бы с депутатами эту тему продолжить обсуждать. На наш взгляд, в среднесрочной перспективе мы готовы к большему распространению системы страхования вкладов", - заявила Набиуллина. По ее оценке, это может улучшить конкуренцию в банковском секторе - особенно с точки зрения числа клиентов в небольших и региональных банках.

Система страхования вкладов действует в России с 2004 года. Объем страхового возмещения несколько раз увеличивался, на данный момент он составляет 1,4 млн рублей. Эти максимальная сумма, которую вкладчик может получить со всех счетов и вкладов в банке при наступлении страхового случая: отзыве или аннулировании лицензии у банка или введении Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.

Сейчас закон признает вкладчиками, которые могут претендовать на страховое возмещение, физлиц, индивидуальных предпринимателей, малые предприятия, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также ряд некоммерческих организаций.

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