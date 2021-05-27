ЦБ выявил схему в ипотеке с попытками взять несколько кредитов за день

Банк России выявил новую схему в ипотеке, когда заемщик пытается взять несколько ипотечных кредитов в один день, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева журналистам.

По ее словам, схема не получила широкого распространения, но ЦБ следит за ситуацией. В чем смысл этой схемы, она не пояснила.

"Мы не фиксировали случаев, чтобы наши заемщики пользовались такой схемой, - отметили в Промсвязьбанке. - Очевидно, что если заемщик оформляет в один день несколько ипотечных кредитов, то у банков возрастает риск неправильно оценить долговую нагрузку клиента. Но ипотека - это залоговый кредит, и перед принятием решения о выдаче такого займа банки проводят проверку предмета залога, что существенно сокращает число недобросовестных заемщиков". Другие крупные банки не ответили на запросы "РГ".

Ксения Юдаева также отметила, что заемщики продолжают использовать потребительские кредиты для первого взноса по ипотеке, но существенного роста таких случаев нет.