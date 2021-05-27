Что покажут на Computex 2021

31 мая компания NVIDIA покажет две новые видеокарты - GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti. Как следует из названия, это улучшенные версии графических ускорителей RTX 3080 и RTX 3070. RTX 3080 Ti получит 12 Гб видеопамяти, 10 240 ядер CUDA (программно-аппаратная архитектура параллельных вычислений, используется в качестве меры измерения производительности видеокарты), и 384-разрядную шину (канал, соединяющий память и графический процессор видеокарты). Характеристики RTX 3070 Ti - 6144 ядра CUDA, 256-разрядная шина и 8 Гб видеопамяти.

В 5 утра по московскому времени пройдет презентация Intel. Пока компания хранит в тайне, что покажут на выставке, но инсайдеры полагают, что там представят мобильные процессоры Tiger Lake H45 или же расскажут новые подробности о десктопных процессорах Intel Core 12-го поколения. Как пишет портал VideoCardz.com, полноценный анонс новых процессоров состоится в конце этого года.

1 июня в 5 утра по Москве состоится анонс AMD. Ожидается, что компания покажет новые процессоры Ryzen Threadripper на архитектуре Zen 3. Глава AMD Лиза Су заявила, что прошлый год показал, насколько важную роль играют высокопроизводительные компьютеры в нашей жизни и пообещала показать "что-то новое".

Кроме вышеперечисленных анонсов будут и другие новинки - на этой выставке свои решения представляют производители жестких дисков, SSD и другой компьютерной периферии.