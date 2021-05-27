Дети Павла Дурова впервые вошли в рейтинг богатейших наследников Forbes. Согласно оценке журнала, состояние бизнесмена составило 17,2 миллиарда долларов, таким образом его дочь и сын могут рассчитывать на наследство 8,6 миллиарда.

Известно, что у основателя Telegram двое детей от брака с Дарьей Бондаренко: дочь и сын.

Дети Дурова занимают шестое место в списке Forbes.

Первую строчку рейтинга сохранил Юсуф Алекперов, сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Алекперова. Вторую строчку занимают дети совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, третью - Джахангир Махмудов (работает директором по трансформации УГМК, президентом компании является его отец Искандар Махмудов).