Девять человек погибли при стрельбе в Калифорнии

В результате стрельбы вблизи железнодорожного депо в американском городе Сан-Хосе штата Калифорния погибли девять человек.

Ранее сообщалось о восьми жертвах. По данным телеканала NBC, еще один пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, врачам не удалось его спасти.

Инцидент произошел в среду, сотрудник местного транспортного управления начал стрельбу возле железнодорожного депо, входящего в комплекс компании VTA. По данным издания Los Angeles Times, подозреваемый в стрельбе поджег свой дом, после чего отправился на встречу профсоюза VTA , где и устроил стрельбу.