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Рубрика: Общество

Диетолог рассказала, когда сезонные фрукты и ягоды могут быть опасны

Текст: Василий Кошкин
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Сезонные ягоды и фрукты могут быть опасны для людей. Речь, в первую очередь, идет об аллергиках, заявила в интервью "Пятому каналу" врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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По ее словам, в первую очередь у людей проявляется реакция на цветение растений и трав, а уже после этого развивается перекрестная аллергия на фрукты.

"В текущий сезон, как правило, цветет береза, ольха, лещина. Если у вас есть какие-то аллергические проявления на их цветение - даже минимальные, например, заложенность носа - то рекомендуется исключить из рациона все косточковые фрукты - яблоки, персики, абрикосы, груши, а также все, что относится к семейству розовых - клубнику, малину, вишню", - пояснила специалист.

При аллергии на цветение злаковых трав также следует отказаться от клубники и земляники. Дыни и арбузы окажутся под запретом при реакции на цветение сорных трав (амброзии, полыни или лебеды).

Кононенко отметила, что из всех косточковых фруктов наибольшим аллергеном являются персики, которые содержат очень много белка. Причем максимальное содержание его - в кожуре плодов.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Последствия аллергии на фрукты могут быть как минимальными (заложенность носа, чихание, слезотечение и зуд в глазах), так и очень серьезными (вплоть до воспалений и отеков в легких).

"Аллергия может быть очень опасна. Особенно если она проявляется анафилактическим шоком. При не вовремя оказанной медпомощи анафилактический шок может привести к летальному исходу",- подчеркнула эксперт.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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