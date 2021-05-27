Для школьников разработают курс цифровой грамотности

Минпросвещения и Минцифры поддержали идею депутатов Госдумы ввести в школьную программу курс цифровой грамотности. Большую часть времени должно будет занять обучение основам безопасности в интернет-среде.

Министры приняли участие в обсуждении инициативы на заседании профильного комитета ГД по информполитике. По сведениям депутатов, 80 процентов детей сталкиваются в интернете с опасностями, среди которых - вирусы, сомнительные сообщения от незнакомцев, так называемый кибербуллинг (а проще говоря, травля в Сети). Лишать интернета - не выход, ведь ребенку нужны навыки работы в интернете. В связи с этим профильный комитет предложил подготовить уроки цифровой грамотности, где научат проверять достоверность информации (фактчекинг), расскажут о безопасной работе в Сети и о цифровой "гигиене" (защита от вирусов и т.п.).

"Это может быть в рамках уроков по ОБЖ, информатики или бывшего труда, а ныне - дизайна и технологии", - предложил глава комитета Александр Хинштейн. По его словам, следует разработать стандарты преподавания, провести пилотные проекты, а в случае успеха распространить эту практику на все страну. Будут ли уроки цифровой грамотности обязательными - вопрос дискуссионный, поэтому и нужна апробация, уточнил депутат.

"А начинать учить цифровой грамотности необходимо еще в начальной школе, - считает Хинштейн. - Дети еще до школы в подавляющем большинстве сталкиваются с интернетом. Многие родители вместо соски используют гаджет".

Минпросвещения поддерживает инициативу, заявил глава министерства Сергей Кравцов. Курс для школьников, по его оценке, можно разработать в кратчайшие сроки, для чего к этому процессу необходимо привлечь специалистов, бизнес, родительское сообщество.

"Он может быть разработан в рамках обязательной внеучебной деятельности (а это десять часов), рекомендован регионам", - добавил Кравцов. Помимо самого курса, отметил министр, надо разработать методические пособия, повысить квалификацию учителям.

Глава Минцифры Максут Шадаев от имени ведомства тоже поддержал проект. Развитие технологий несет риски, согласился он. В связи с этим министр предложил сделать упор именно на интернет-безопасность и от 30 до 50 процентов времени на уроках ОБЖ отдать именно под данный курс. При этом сами уроки следует скорректировать, не увеличивая нагрузку на школьников в целом, считает Шадаев.

А старшеклассники, кроме того, должны иметь возможность бесплатно изучать азы программирования, добавил министр.

Для подготовки и организации курса цифровой грамотности в школах решено создать межведомственную рабочую группу. В нее пригласят и экспертов, и учителей, и родителей.