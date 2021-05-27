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27.05.2021 16:45
Рубрика: Экономика

Долговая нагрузка граждан в России обновила максимум

Текст: Игорь Зубков

Долговая нагрузка граждан на 1 апреля достигла 11,9%, сообщает Банк России в очередном выпуске "Обзора финансовой стабильности".

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Этот показатель (отношение платежей по кредитам к располагаемым денежным доходам населения) отражает быстрый рост кредитования, который, однако, не сопровождается сопоставимым ростом доходов. Шестью месяцами ранее долговая нагрузка граждан находилась на уровне 11,1%, а минимум отмечался по итогам первого квартала 2016 года (8,2%).

Основной вклад в увеличение долговой нагрузки внесло потребкредитование: в первом квартале оно выросло на 15% к тому же периоду предыдущего года. Ипотека растет еще более быстрыми темпами (на 1 апреля - 23% к тому же периоду 2021 года), но это компенсируется снизившимися ставками (в среднем до 7,3%), отмечает Банк России.

Для сдерживания долговой нагрузки Банк России решил повысить надбавки к коэффициентам риска по новым потребительским кредитам с 1 июля и по новым ипотечным кредитам с первым взносом менее 20% стоимости жилья с 1 августа. Это означает, что банкам станет менее выгодным кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. В случае сохранения ускоренного роста цен на жилье или ухудшения стандартов кредитования Банк России может повысить надбавки и по ипотеке с более высоким первым взносом.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

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