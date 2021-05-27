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27.05.2021 14:37
Рубрика: Экономика

"Единый заказчик" контролирует реставрацию сцены Большого театра

Текст: Марина Трубилина

Современное многофункциональное здание будет создано в результате реставрационных работ Камерной сцены Большого театра на Никольской улице в Москве, сообщает пресс-служба компании "Единый заказчик в сфере строительства".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Предполагается, что камерная сцена преобразится в современное театральное здание, рассчитанное на 441 зрителя. Появится полноценное сценическое пространство, оркестровая яма, репетиционные залы для оркестра, солистов оперы и хора. "Предусмотрено создание большого репетиционного зала, что позволит готовить новые постановки, сохраняя на сцене театра прокат текущего репертуара", - добавили в пресс-службе.

Планируется также создать систему, предусматривающую изменение объёма зрительного зала и части сцены под различные мероприятия. Планшет оркестровой ямы сможет подниматься как до уровня сцены, так и до уровня пола зрительного зала.

Сейчас идет сбор исходных данных и проектно-изыскательские работы, завершение проекта запланировано на 2025 год, уточняют в компании.

"Единый заказчик" сейчас контролирует строительство 26 знаковых объектов культуры. В их числе - Музей мирового океана в Калининграде, филиал Александринского театра в Москве, Академический Малый драматический театр - Театр Европы, консерватория в Санкт-Петербурге и Третьяковская галерея.

Экономика Недвижимость Инфраструктура

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