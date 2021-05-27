Экипаж военного Ми-26 переправил по воздуху истребитель

Экипаж тяжелого транспортного вертолета Ми-26 Ленинградской армии ВВС и ПВО провел достаточно уникальную операцию. На внешней подвеске винтокрылой машины авиаторы перевезли по воздуху из города Пушкино в Гатчину истребитель Су-27.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, полет выполнялся на высотах от 150 до 200 метров. Вертолет шел по специально разработанному маршруту на скорости 100-150 км/ч. При этом он огибал населенные пункты.

В пресс-службе объяснили, что сложность операции заключалась в том, что экипажу Ми-26 приходилось учитывать аэродинамические особенности перевозимого летательного аппарата. А еще - всячески избегать в воздухе раскачивания этого груза. Контролировать его состояние на всем маршруте летчикам помогали бортовые камеры.

Истребитель Су-27 вертолетчики доставили в город Гатчину, на территорию филиала 442-го военно-клинического госпиталя. Там его используют в качестве памятного экспоната. Самолету уже присвоили символический бортовой номер. Его имел военно-клинический госпиталь, до 2009 года входящий в состав Ленинградского военного округа.

Справка "РГ"

Крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет Ми-26 способен перевозить на внешней подвеске грузы массой до 20 тонн. Максимальная скорость этой машины - до 300 км/ч, дальность полета - 590 км, а с четырьмя дополнительными баками она увеличивается почти до 2000 километров.