Эксперт рассказал, нужно ли уходить из WhatsApp

Несмотря на все спекуляции вокруг WhatsApp и его новой политики конфиденциальности, пользоваться мессенджером можно, но при соблюдении нескольких условий.

Об этом написал в своей колонке обозреватель Forbes Зак Дофман. Поводом послужило публичное обсуждение в соцсетях утверждения, что личные разговоры в WhatsApp защищены сквозным шифрованием и никто, кроме собеседников, не может их прочесть или послушать.

Критики этого заявления уверены, что оно ложно, поскольку чаты WhatsApp можно сохранить в виде резервных копий в облаке Google или Apple, и получить доступ к копиям могут сами компании. Кроме того, в правилах говорится, что WhatsApp также может получить доступ к чату, когда будет восстанавливать его на новом устройстве.

В теории, пишет Дофман, WhatsApp может отключить учетную запись пользователя и восстановить ее в другом месте под собственным контролем. После этого он сможет видеть новые сообщения в чате - от других абонентов, но не от самого владельца аккаунта. "Можно предположить, что ваш контакт не будет писать много сообщений, пока не получит ответ", - полагает эксперт.

"Понятно, что WhatsApp может выдавать себя за вас, отправляя сообщения, но это уже из области фантастики", - уверен Дофман. В то же время, по его словам, пользователи опасаются, что именно их переписка может стать доступной посторонним, и единственный канал утечки - это резервная копия переписки в облаке.

Тем, кто хочет продолжить пользоваться WhatsApp, нужно отключить резервное копирование в облако для защиты чатов от утечки, советует Дофман. Кроме того, необходимо настроить двухфакторную аутентификацию, чтобы предотвратить взлом четной записи. "Помните, что WhatsApp может работать только на одном устройстве одновременно, и даже если сам WhatsApp заберет себе ваш аккаунт, вы об этом узнаете, поскольку вас выкинет из системы", - напоминает он.

Эксперт выразил предположение, что в скором времени WhatsApp запустить зашифрованные резервные копии, которые можно будет защищать паролем.