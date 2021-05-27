Евросоюз изменил правила выдачи шенгенских виз

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Евросоюз внес изменения в Визовую информационную систему (ВИС), которая регулирует процедуру выдачи шенгенских виз. Теперь система будет включать не только данные о краткосрочных визах, но и информацию о долгосрочных визах и видах на жительство.
Кроме того, ВИС будет содержать скан страницы с биографическими данными проездного документа.
"Новые правила позволят проводить расширенную проверку биографических данных заявителя в соответствующих базах данных по вопросам безопасности и миграции", - говорится в сообщении Совета ЕС.
Новые правила еще должен утвердить Европарламент.