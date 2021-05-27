Евросоюз изменил правила выдачи шенгенских виз

Евросоюз внес изменения в Визовую информационную систему (ВИС), которая регулирует процедуру выдачи шенгенских виз. Теперь система будет включать не только данные о краткосрочных визах, но и информацию о долгосрочных визах и видах на жительство.

Кроме того, ВИС будет содержать скан страницы с биографическими данными проездного документа.

"Новые правила позволят проводить расширенную проверку биографических данных заявителя в соответствующих базах данных по вопросам безопасности и миграции", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Новые правила еще должен утвердить Европарламент.