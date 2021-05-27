Файзуллин: Регионам нужно провести сверку очередников на жилье

Единый реестр очередников на жилье формирует Минстрой. Об этом рассказал глава ведомства Ирек Файзуллин на итоговой коллегии министерства.

Сейчас, по данным реестров различных органов исполнительной власти, в очереди на квартиры "стоят" более 850 тысяч семей, рассказал Файзуллин.

"Для повышения эффективности предоставляемых мер поддержки сегодня формируется единый реестр граждан, стоящих на учете в органах исполнительной власти регионов путем модернизации информационной системы учета выданных и оплачиваемых сертификатов", - сказал министр. Эта мера позволит систематизировать процесс предоставления поддержки. Регионам нужно провести сверку категорий граждан, подчеркнул министр. Основная задача - чтобы выдаваемые на приобретение жилья сертификаты пошли на первичный рынок и запустили процесс строительства, добавил он.

Не все граждане готовы и имеют возможность, исходя из доходов, приобрести свое жилье, отметил министр. В связи с этим возрастает важность задачи формирования рынка социального арендного жилья. "Работа в этом направлении ведется, разрабатывается законодательный механизм для решения этих задач", - сообщил министр.