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Текст:   Марина Трубилина 
12:28 27.05.2021

Файзуллин: Регионам нужно провести сверку очередников на жилье

Единый реестр очередников на жилье формирует Минстрой. Об этом рассказал глава ведомства Ирек Файзуллин на итоговой коллегии министерства.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Сейчас, по данным реестров различных органов исполнительной власти, в очереди на квартиры "стоят" более 850 тысяч семей, рассказал Файзуллин.

"Для повышения эффективности предоставляемых мер поддержки сегодня формируется единый реестр граждан, стоящих на учете в органах исполнительной власти регионов путем модернизации информационной системы учета выданных и оплачиваемых сертификатов", - сказал министр. Эта мера позволит систематизировать процесс предоставления поддержки. Регионам нужно провести сверку категорий граждан, подчеркнул министр. Основная задача - чтобы выдаваемые на приобретение жилья сертификаты пошли на первичный рынок и запустили процесс строительства, добавил он.

Не все граждане готовы и имеют возможность, исходя из доходов, приобрести свое жилье, отметил министр. В связи с этим возрастает важность задачи формирования рынка социального арендного жилья. "Работа в этом направлении ведется, разрабатывается законодательный механизм для решения этих задач", - сообщил министр.

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