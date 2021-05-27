Новости

Ученые предсказали исчезновение Нью-Йорка и Шанхая 21:06
Инвесторы провели крупнейшие за год закупки биткоина на его просадке 20:53
Диетолог рассказала, когда сезонные фрукты и ягоды могут быть опасны 20:28
В Москве арестован мужчина за оскорбления девушек в метро 20:26
Вышел русский трейлер нового хоррора М. Найта Шьямалана "Время" 20:16
"Пандемийное" обслуживание может стать нормой в системе "все включено" в Турции 20:15
Пуск ракеты-носителя "Союз" с 36 спутниками OneWeb перенесен на резервную дату 20:13
В Подмосковье увеличили штрафы за нарушения при выгуле собак 20:08
ЦОДД Москвы призвал строго наказать рэпера Элджея 19:47
ЦБ выявил схему в ипотеке с попытками взять несколько кредитов за день 19:40
ЦБ РФ счел исчерпанным рост доступности жилья за счет снижения ставок 19:33
Швейцария разгромила Словакию и вышла на первое место в группе сборной России 19:20
СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк 19:20
Евросоюз изменил правила выдачи шенгенских виз 19:20
Цены на кофе поднялись до максимума с 2016 года 19:06
Стало известно, когда выйдет продолжение культового боевика Kung Fury 19:04
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 32 регионах 19:01
Стало известно имя нового Высокого представителя в Боснии и Герцеговине 18:47
В ЛНР возбудили уголовное дело против Протасевича 18:43
Актер Константин Котляров подрался с врачом на Страстном бульваре 18:37
Стивен Спилберг нашел актера на роль самого себя 18:10
Перспективный кубинский бейсболист сбежал из сборной на турнире во Флориде 17:52
Ученые подсчитали ущерб от таяния вечной мерзлоты в России 17:47
Международные резервы РФ обновили исторический максимум 17:46
Samsung представила новые планшеты 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
27.05.2021 20:30
Рубрика: В мире

Алло, Европа! Там тоже дети!

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший в среду из Минска в Барселону, вынужденно развернулся после того, как власти Франции в последний момент отказались пропустить его через свое воздушное пространство.
Фото: "Россия-24" Фото: "Россия-24"
Фото: "Россия-24"

В Париже, где критикуют Минск за принудительную посадку рейса Ryanair, проигнорировали, что на борту борта "Белавиа" находились 54 пассажира, включая детей. Самолет "Белавиа" вынужденно наматывал круги в воздухе, ожидая ответа на предложения изменить маршрут, но диспетчер отказал, сославшись на распоряжение премьер-министра Франции. Рейс вернулся в Минск. Инцидент произошел на фоне решения стран ЕС запретить авиакомпаниям Беларуси летать над европейской территорией. В итоге "Белавиа" вынужденно приостановила с 27 мая по 30 октября 2021 года рейсы в Варшаву, Брюссель, Амстердам, Вену, Барселону, Рим, Милан, Берлин, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и Ганновер. Из-за ограничений отменяются также полеты в Калининград.

"Белавиа" прекращает полеты на Украину
В мире Европа Франция В мире экс-СССР Беларусь

Главное сегодня

Песков назвал неприемлемыми высказывания президента Польши о России
В Совфеде оценили шансы по переходу на четырехдневную рабочую неделю
В РФ введут штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей
В центре Гамалеи подсчитали привившихся россиян
Авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву
В Париже общественный транспорт могут сделать бесплатным
Как Союзному государству противостоять внешним вызовам и угрозам