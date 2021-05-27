ФСБ: У Украины нет денег на "Стену" на границе с Россией

Украина фактически перестала делать ров на границе с Россией. Как предполагают российские пограничники, это связано с отсутствием средств на реализацию данного проекта.

"В прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проекта", - объяснил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ РФ - руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

Он не скрывал, что российские пограничники с самого начала наблюдали за тем, как соседнее государство работало над созданием так называемой "Стены". Позже амбициозный проект назвали "Европейским валом". Он предусматривает наращивание инженерно-технического прикрытия участка границы с РФ. Речь идет об установке там сигнализационных комплексов, инженерных заграждений, оборудовании контрольно-следовых полос и рокадных дорог, а также возведении опорных пунктов и огневых позиций, в том числе для боевой техники.

Несмотря на громкое название, в реальности фортификационное сооружение представляет собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. За что в Раде некоторые депутаты окрестили его "огородной решеткой" и "ямой стоимостью в 4 миллиарда гривен".

На самом деле, как недавно признался глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дайнеко, на эту стройку Киев потратил уже 2 миллиарда гривен, или около 72 миллионов долларов. Тем не менее, главный пограничник Украины утверждает, что реализация этого проекта продолжается. По словам Дайнеко, за все время власти обустроили около 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги. Установлено 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора.

В 2016 году Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о растрате государственных средств, выделенных на "Стену". В рамках расследования задержали семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков.