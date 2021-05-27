Такого в мировой судебной практике еще не было: экологи впервые выиграли иск к транснациональной корпорации - британо-нидерландскому нефтяному гиганту Royal Dutch Shell. Как сообщает Associated Press, дело рассматривалось в окружном суде Гааги, который обязал компанию сократить выбросы углерода через десять лет на 45 процентов по отношению к показателям 2019 года. Правда, как именно этого достичь к 2030 году, служители фемиды не пояснили в вердикте, в этом смысле Shell предоставлена "полная свобода действий в рамках корпоративной политики". Эксперты признают: если юристы не сумеют обжаловать решение, оно в дальнейшем может стать прецедентом на подобных процессах по всему миру.

Иск против Shell еще в 2018 году подала группа из семи организаций, включая "Гринпис" и "Друзей Земли" из Нидерландов, а также 17 тысяч жителей королевства, обвинив корпорацию в нарушении обязательств по Парижскому климатическому соглашению. Впрочем, конкретно эту претензию судья отверг, но зато признал экологическую программу Shell "недостаточно конкретной, содержащей множество оговорок и сфокусированной на мониторинге социальных программ вместо собственной ответственности за сокращение выбросов CO2".

В компании с этим выводом не согласны. Там отмечают, что корпорация и так ставила своей целью "достичь нулевых выбросов к 2050 году или даже раньше". Для этого Shell, по собственным уверениям, "инвестировала миллиарды долларов в низкоуглеродную энергетику, включая зарядку электромобилей, возобновляемые источники энергии, водород и биотопливо". Теперь нефтяной компании придется экстренно отказываться от множества проектов по всему миру.

В то время как активисты-экологи встретили "исторический" вердикт бурным ликованием, заявляя о "судьбоносном дне для всего человечества" и о "торжестве климата", нефтяники, разумеется, восприняли его "с большим разочарованием". Еще на слушаниях в декабре адвокат Shell Деннис Хореман высказывал опасения, что решение не в пользу компании может создать опасную ситуацию, "в которой бесчисленные заинтересованные стороны начнут затевать тяжбы по вопросам "энергетического транзита", а к судьям перейдут ключевые рычаги влияния на деликатную энергетическую сферу, которая неизбежно приобретет политический оттенок. Впрочем, у концерна еще есть возможность подать апелляцию в более высокую судебную инстанцию, чтобы оспорить свое поражение.