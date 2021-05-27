Новости

Ученые предсказали исчезновение Нью-Йорка и Шанхая 21:06
Инвесторы провели крупнейшие за год закупки биткоина на его просадке 20:53
Диетолог рассказала, когда сезонные фрукты и ягоды могут быть опасны 20:28
В Москве арестован мужчина за оскорбления девушек в метро 20:26
Вышел русский трейлер нового хоррора М. Найта Шьямалана "Время" 20:16
"Пандемийное" обслуживание может стать нормой в системе "все включено" в Турции 20:15
Пуск ракеты-носителя "Союз" с 36 спутниками OneWeb перенесен на резервную дату 20:13
В Подмосковье увеличили штрафы за нарушения при выгуле собак 20:08
ЦОДД Москвы призвал строго наказать рэпера Элджея 19:47
ЦБ выявил схему в ипотеке с попытками взять несколько кредитов за день 19:40
ЦБ РФ счел исчерпанным рост доступности жилья за счет снижения ставок 19:33
Швейцария разгромила Словакию и вышла на первое место в группе сборной России 19:20
СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк 19:20
Евросоюз изменил правила выдачи шенгенских виз 19:20
Цены на кофе поднялись до максимума с 2016 года 19:06
Стало известно, когда выйдет продолжение культового боевика Kung Fury 19:04
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 32 регионах 19:01
Стало известно имя нового Высокого представителя в Боснии и Герцеговине 18:47
В ЛНР возбудили уголовное дело против Протасевича 18:43
Актер Константин Котляров подрался с врачом на Страстном бульваре 18:37
Стивен Спилберг нашел актера на роль самого себя 18:10
Перспективный кубинский бейсболист сбежал из сборной на турнире во Флориде 17:52
Ученые подсчитали ущерб от таяния вечной мерзлоты в России 17:47
Международные резервы РФ обновили исторический максимум 17:46
Samsung представила новые планшеты 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Центр имени Дмитрия Рогачева отмечает десятилетний юбилей
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Такого в мировой судебной практике еще не было: экологи впервые выиграли иск к транснациональной корпорации - британо-нидерландскому нефтяному гиганту Royal Dutch Shell. Как сообщает Associated Press, дело рассматривалось в окружном суде Гааги, который обязал компанию сократить выбросы углерода через десять лет на 45 процентов по отношению к показателям 2019 года. Правда, как именно этого достичь к 2030 году, служители фемиды не пояснили в вердикте, в этом смысле Shell предоставлена "полная свобода действий в рамках корпоративной политики". Эксперты признают: если юристы не сумеют обжаловать решение, оно в дальнейшем может стать прецедентом на подобных процессах по всему миру.

Иск против Shell еще в 2018 году подала группа из семи организаций, включая "Гринпис" и "Друзей Земли" из Нидерландов, а также 17 тысяч жителей королевства, обвинив корпорацию в нарушении обязательств по Парижскому климатическому соглашению. Впрочем, конкретно эту претензию судья отверг, но зато признал экологическую программу Shell "недостаточно конкретной, содержащей множество оговорок и сфокусированной на мониторинге социальных программ вместо собственной ответственности за сокращение выбросов CO2".

"Газпром" и Shell заключили Соглашение о стратегическом сотрудничестве

В компании с этим выводом не согласны. Там отмечают, что корпорация и так ставила своей целью "достичь нулевых выбросов к 2050 году или даже раньше". Для этого Shell, по собственным уверениям, "инвестировала миллиарды долларов в низкоуглеродную энергетику, включая зарядку электромобилей, возобновляемые источники энергии, водород и биотопливо". Теперь нефтяной компании придется экстренно отказываться от множества проектов по всему миру.

В то время как активисты-экологи встретили "исторический" вердикт бурным ликованием, заявляя о "судьбоносном дне для всего человечества" и о "торжестве климата", нефтяники, разумеется, восприняли его "с большим разочарованием". Еще на слушаниях в декабре адвокат Shell Деннис Хореман высказывал опасения, что решение не в пользу компании может создать опасную ситуацию, "в которой бесчисленные заинтересованные стороны начнут затевать тяжбы по вопросам "энергетического транзита", а к судьям перейдут ключевые рычаги влияния на деликатную энергетическую сферу, которая неизбежно приобретет политический оттенок. Впрочем, у концерна еще есть возможность подать апелляцию в более высокую судебную инстанцию, чтобы оспорить свое поражение.

В мире Европа Нидерланды Общество Экология Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ

Главное сегодня

Песков назвал неприемлемыми высказывания президента Польши о России
В Совфеде оценили шансы по переходу на четырехдневную рабочую неделю
В РФ введут штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей
В центре Гамалеи подсчитали привившихся россиян
Авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву
В Париже общественный транспорт могут сделать бесплатным
Как Союзному государству противостоять внешним вызовам и угрозам