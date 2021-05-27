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27.05.2021 13:15

Город Хотан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе

Оказание поддержки традиционному искусству, чтобы люди жили новой, яркой как "шелковый атлас" жизнью
Шелковый атлас - это особая шелковая ткань, отражающая национальные особенности Синцзяна. В 2008 году традиционное ремесленное производство шелкового атласа было внесено в список нематериального культурного наследия государственного значения. Данное ремесло известно как "последнее ремесленное производство XXI века". 23 мая международная группа журналистов, работающая над серией репортажей "Встреча с Китаем" (A Date with China) посетила место происхождения шелкового атласа - деревню Цзия уезда Лоп города Хотан, где познакомилась с одним из старейших текстильных изделий в Синцзяне.
Фото: Chinadaily.com.cn Фото: Chinadaily.com.cn
Фото: Chinadaily.com.cn

Защита и передача культурного наследия

Здесь по сей день сохраняются древнее искусство вышивания и окраски с использованием материалом растительного происхождения, а также самодельные деревянные механизмы для плетения шелка. Технология плетения, вышивания и окраски чрезвычайно сложная и требует кропотливой работы. Все этапы работы выполняются мастерами вручную.

Участница делегации - корреспондент из Индии - сравнила местный материал с тканью, которую изготавливают в ее родном городе. Эти ткани различаются по узору и дизайну. Шелковый атлас на ощупь более прохладный. Его дизайн отражает богатую фантазию и креативность людей. Из шелкового атласа здесь производят ободки для волос, банданы и другие изделия. Журналистке очень понравились изделия из шелкового атласа. Она собирается приобрести побольше изделий и подарить их родным и друзьям.

В ходе беседы с американским журналистом China Daily Яном Гудрумом один из работников мастерской сказал: "Я помню, как в моем детстве члены моей семьи постоянно занимались шелкоплетением. Это ремесло передается из поколения в поколение. Я хочу усовершенствовать это ремесло и надеюсь передать его по наследству, чтобы оно продолжало развиваться".

Поддержка в трудоустройстве и помощь в увеличении доходов

Наряду с изучением особенностей древней "культуры шелкового атласа", защитой и передачей нематериального культурного наследия, местное правительство активно поддерживает развитие производства шелкового атласа, стимулирует занятость и способствует увеличению доходов людей. В ходе визита журналисты посетили компанию "Атлас" (деревня Цзия, г. Хотан), занимающуюся производством шелка. Благодаря внедренной компанией модели "компания+кооператив+домашнее производство" около 20 местных семей организовали производство атласа на дому. Так была решена проблема трудоустройства многих людей.

"В настоящее время наш ежегодный доход составляет около 30 тыс. юаней. Этот показатель может увеличиваться за счет большего объема производства. Таким образом мы покрываем все жизненные расходы. Я очень благодарна партии и правительству за то, что они позволили нам работать в таком прекрасном месте", - взволнованно сказала журналистам Антунихань Ужиму, проработавшая в мастерской 13 лет.

В целях обеспечения дальнейшего роста доходов малоимущих семей компания проводит для них бесплатные тренинги по производству шелкового атласа. Таким образом компания готовит технический персонал для следующего этапа создания индустриального парка по производству шелкового атласа, способствует как развитию промышленности, так и повышению уровня занятости. Компания создала особую деревенскую производственную цепочку и заложила производственную основу для возрождения деревни.

Материал предоставлены Chinadaily.com.cn

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