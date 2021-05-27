Госдеп США призвал американцев не поcещать Японию из-за COVID-19

Госдеп США советует американцам не посещать Японию в ближайшее время. Соответствующая рекомендация размещена на сайте внешнеполитического ведомства.

В сообщении подчеркивается, что в Стране восходящего солнца резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Из-за огромного количества инфицированных SARS-CoV-2 больницы в Токио переполнены. Пациентов с COVID-19 негде размещать. При этом вакцинация от коронавируса идет медленными темпами.

Тем временем в Токио 23 июля должны стартовать Олимпийские Игры. И Япония готовится принять тысячи спортсменов из 200 стран. Рекомендация госдепа не адресована спортсменам, которые отправятся на Олимпиаду. Об этом заявил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги. Сборная США прибудет на игры, цитирует главу МИД агентство Kyodo.