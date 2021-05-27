Грозит ли России дефицит корюшки

В эту весеннюю путину любители популярной корюшки не смогли найти ее на рынках, а в магазины рыба поступила с опозданием и по более дорогой цене. Мелкие предприниматели обвиняют в этом чиновников Росрыболовства, которые, по их мнению, препятствуют установке орудий лова. В ведомстве пообещали проверить работу Северо-Западного территориального управления.

В Ленинградской области начало весенней путины для корюшки было сорвано: Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства обязало рыбаков согласовывать установку орудий лова (мережей), рассказал зампредседателя рыболовецкого колхоза "Лигово" Дмитрий Бондарюк. Также, по его словам, рыбакам предъявили требования ставить мережи на расстоянии 100 метров друг от друга, посчитав их не стационарными орудиями лова, а ставными.

"Если выполнять эти требования, около 85% орудий лова не были бы поставлены. А это единственный заработок рыбакам на весь год", - говорит он. Промысел был парализован на несколько недель. А когда первая корюшка добралась до прилавков, доступная до этого рыба приблизилась по цене к лососю. В "Ленте" "РГ" рассказали, что цены рыбаков на корюшку в 2021 году выросли на 50%.

Проблема была поднята на заседании Общественного совета при Росрыболовстве 27 мая. Но представители теруправления покинули заседание, не ответив на вопросы ни рыбаков, ни замруководителя Росрыболовства Михаила Иваника. Это будет поводом для проверки подразделения, сказал Иваник.

Впрочем, дефицита этой рыбы россиянам опасаться не стоит, следует из данных Росрыболовства. В Ладожском озере вылавливается чуть более 50% европейской корюшки в стране, другая половина приходится на Финский залив, пояснили "РГ" в ведомстве. При этом общий объем вылова на 20 мая оказался выше прошлого года: 1,82 тыс. против 1,79 тыс. тонн. Рост произошел за счет увеличения поставок с Финского залива.