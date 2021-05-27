Группа "Аквариум" выпустила альбом с песнями рок-звезд 80-х

Об этом диске Борис Гребенщиков рассказывал еще год назад. Теперь он вышел под названием "Дань". И оказался довольно неожиданным.

В новом альбоме собраны две кавер-версии на хиты "Кино" ("Камчатка" и "Генерал"), две - "Звуков Му" ("Досуги-буги" и "Цветы на огороде"), а также "Растафара" ("Натти Дрэда") Майка Науменко и "Подмога" подмосковной группы из Видного "ХЗ". Седьмой и финальной стала "Я хочу быть с тобой" записанная еще в начале 90-х и выпущенная на альбоме "Наутилус-Помпилиус".

Все представленные в вышедшем альбоме песни уже были ранее опубликованы. Первой - "Растафара" Майка Науменко еще в 1982 году на альбоме ее автора лидера "Зоопарка" LV. Гребенщиков сыграл в ней на реггей-гитаре и спел вторым голосом за воина Джа.

А в 1993 году был издан трибьют "Наутилусу Помпилиусу", получивший название "Отчет за десять лет". И именно на нем впервые была опубликована "аквариумовская" кавер-версия хита "Я хочу быть с тобой". Чуть позже вышел и трибьют Виктору Цою - "КИНОпробы", где оказалась и кавер-версия "Генерала", песни с альбома группы "Кино" "Начальник Камчатки".

Остальные композиции выходили обычно отдельными синглами. И очень жаль, что ни одной новой кавер-версии на альбоме "Дань" нет. Как нет и архивных редкостей, что, возможно, несколько умаляет значительность релиза для меломанов. Хотя вспомнить эти значительные песни и собрать их под одной обложкой все равно, конечно же, стоило.

- Мы выбрали те песни, из которых получается какое-то интересное полотно, - рассказал теперь о "Дани" Борис Гребенщиков.

Послушать хотя бы одну из этих песен бесплатно на стриминге, увы, не получится. Потребуется оплата. Впрочем, выпуск "Дани" - деяние благотворительное. Все средства от его продажи пойдут больным детям.