Хинштейн ответил на опасения по поводу входа в Рунет "по паспорту"

Речь о тотальной деанонимизации пользователей Рунета пока не идет. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Нет, сегодня о регистрации, о входе в интернет "по паспорту" речи не идет. По крайней мере, в настоящий период", - сказал Хинштейн.

Депутат уточнил, что до конца 2021 года это вопрос не возникнет "совершенно точно".

Он также заявил о необходимости действовать не запретами, а формировать "культуру общения и поведения в интернете".

"На мой взгляд, это просто должно стать немодным и неприличным - прятаться за псевдонимом. Потому что когда человек уверен в себе и в своей правоте, ему нет нужды скрывать свое настоящее лицо", - подчеркнул Хинштейн.

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что мониторить интернет в поисках запрещенного контента сотрудникам ведомства помогают нейросети и искусственный интеллект. Согласно прогнозу, к концу этого года объем информации, который будет анализировать ведомство, увеличится в 14 раз.