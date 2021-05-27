Информатика может стать одним из самых массовых предметов ЕГЭ

Информатика может стать одним из самых популярных предметов ЕГЭ по выбору по количеству сдающих его выпускников. В 2021 году этот экзамен впервые пройдет на компьютерах, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, число участников ЕГЭ по информатике растет из года в год.

"Если тенденция сохранится, через несколько лет информатика станет самым массовым предметом", - рассказал Анзор Музаев.

По его словам, в этом случае органам власти придется увеличивать компьютерное оснащение школ в регионах.