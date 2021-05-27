Иностранные студенты стали чаще выбирать педвузы России

По данным исследования, проведенного Минпросвещения РФ, образовательные программы российских педагогических вузов становятся все более популярными среди иностранных студентов. За последние три года число желающих стать учителями выросло в полтора раза.

Так, сегодня в Московском педагогическом государственном университете учится более 2,8 тысячи иностранцев, в основном это граждане Китая (более 70 процентов) и стран СНГ (Узбекистан, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан). Больше всего востребовано направление подготовки "Педагогическое образование" (55,5 процента студентов).

Студенты из Туркменистана, составляющие большинство иностранных учащихся в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского (около 80 процентов), выбирают именно профессию педагога.

В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого иностранные студенты - 203 человека из стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки (всего 28 стран мира) - обучаются как по педагогическим, так и по непедагогическим специальностям. 73 человека выбрали образовательные программы по направлению "Образование и педагогические науки".

Та же ситуация в Самарском государственном социально-педагогическом университете (СГСПУ). Всего по основным профессиональным образовательным программам педвуза учатся 273 иностранных студента из стран ближнего и дальнего зарубежья. К слову, в СГСПУ ежегодно проходят обучение студенты и магистранты из вузов-партнёров Германии, Франции, Чехии, Турции, Казахстана.

"Моя специальность - преподавание русского языка как иностранного. Я начала учить русский язык в средней школе и была им очарована. Интересуюсь русской культурой и литературой. Чешские студенты приезжают в Россию не только для того, чтобы улучшить свои языковые знания, но и для того, чтобы ознакомиться с реалиями, культурой, почувствовать, как живут люди в России", - рассказывает Патриция Повалова, магистрант из города Брно (Чехия).