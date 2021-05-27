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27.05.2021 15:39
Рубрика: Общество

Иностранные студенты стали чаще выбирать педвузы России

Текст: Елена Новоселова
По данным исследования, проведенного Минпросвещения РФ, образовательные программы российских педагогических вузов становятся все более популярными среди иностранных студентов. За последние три года число желающих стать учителями выросло в полтора раза.

Так, сегодня в Московском педагогическом государственном университете учится более 2,8 тысячи иностранцев, в основном это граждане Китая (более 70 процентов) и стран СНГ (Узбекистан, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан). Больше всего востребовано направление подготовки "Педагогическое образование" (55,5 процента студентов).

Фото: пресс-служба Ильдара Абдразакова
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Студенты из Туркменистана, составляющие большинство иностранных учащихся в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского (около 80 процентов), выбирают именно профессию педагога.

В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого иностранные студенты - 203 человека из стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки (всего 28 стран мира) - обучаются как по педагогическим, так и по непедагогическим специальностям. 73 человека выбрали образовательные программы по направлению "Образование и педагогические науки".

Та же ситуация в Самарском государственном социально-педагогическом университете (СГСПУ). Всего по основным профессиональным образовательным программам педвуза учатся 273 иностранных студента из стран ближнего и дальнего зарубежья. К слову, в СГСПУ ежегодно проходят обучение студенты и магистранты из вузов-партнёров Германии, Франции, Чехии, Турции, Казахстана.

"Моя специальность - преподавание русского языка как иностранного. Я начала учить русский язык в средней школе и была им очарована. Интересуюсь русской культурой и литературой. Чешские студенты приезжают в Россию не только для того, чтобы улучшить свои языковые знания, но и для того, чтобы ознакомиться с реалиями, культурой, почувствовать, как живут люди в России", - рассказывает Патриция Повалова, магистрант из города Брно (Чехия).

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