Кабмин выделит свыше 9,5 млрд руб на средства реабилитации для инвалидов

Правительство направит более 9,5 миллиардов рублей в Фонд социального страхования на технические средства реабилитации для инвалидов и ветеранов.

"Чтобы все инвалиды, признанные нуждающимися в технических средствах реабилитации, могли приобрести именно то, что им жизненно необходимо, - кресла-коляски, протезы, ортезы и многое другое", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он обратил внимание Минтруда на то, что люди должны получить государственную поддержку уже в этом году.