Семья Ивановых, граждане России, скоро три года как разделена. Сыновья Игорь, Дмитрий и отец Юрий живут в Омске. Мама Ирина, врач высшей категории с 21-летним стажем, остается в казахстанском Павлодаре. Гражданами России они стали по программе "Соотечественники". Она предпочтение отдает приему в страну специалистов. Например, врачей, кем и служит Ирина Иванова, но - в Павлодаре.

- Чтобы учить мальчишек, я не могу за копейки работать в Омске, - признается Ирина Иванова, - нам не выжить на деньги врача-стажера.

Такова реальность: обрести российское гражданство проще, чем медикам получить сертификат, дающий право на работу. Но и потом врачи работают за минимальную зарплату. Их стаж работы и категории в России не учитываются. Ирина Иванова так протянула в Омске год и вернулась в Павлодар, где у нее зарплата в два раза больше.

Таких специалистов, по данным Форума переселенческих организаций, переехавших в Россию из стран СНГ - чаще из Казахстана, Киргизии, Беларуси и Украины - много. Они вынуждены с российским гражданством жить и работать в стране исхода, чтобы обеспечивать свои семьи в России. Семьи разделены, а страна теряет врачей, которых не хватает. Особые проблемы возникают у медиков, которые поступили в институты еще в СССР. А люди с дипломами 1994-1999 годов вынуждены проходить сложный путь переаттестации без учета их стажа.

Врачи-россияне вынуждены работать в стране исхода, чтобы обеспечивать свои семьи в России

- В Росздравнадзоре врачам рекомендуют ждать изменений в законе, - говорит эксперт отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ Анастасия Гаева. - Получается, что новое не утвердили, а старое отменили. По сути людей дискриминируют за квалификацию.

По факту врачей-соотечественников поставили в те же рамки, что и иностранцев из дальнего зарубежья.

- Мы направили наши предложения минздраву и Росздравнадзору - упростить прохождение сертификации, - говорит руководитель проекта "Право на Родину" Евгений Бобров, - убрать прохождение первичной сертификации для врачей, прошедших тематическое усовершенствование в России свыше 144 часов и имеющих высшую категорию. Иначе все разговоры об открытости страны для образованных специалистов - пустые разговоры.