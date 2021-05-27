Как самостоятельно увеличить размер будущей пенсии

Если человек в данный момент не работает, то он все равно может формировать свою будущую пенсию. Делать это можно самостоятельно либо через близких людей.

Как напоминает отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области, граждане, не состоящие в трудовых отношениях, могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать за себя и/или близких добровольные страховые взносы.

Добровольные отчисления на будущую пенсию могут делать также граждане России, работающие за пределами страны;

индивидуальные предприниматели, нотариусы, арбитражные управляющие и иные лица, занимающиеся частной практикой; адвокаты, осуществляющие уплату страховых взносов в фиксированном размере; физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", постоянно или временно проживающие на территории России.

Для того, чтобы добровольно вступить в систему обязательного пенсионного страхования, гражданину необходимо подать заявление через личный кабинет на сайте ПФР, в клиентской службе Пенсионного фонда или по почте.

Минимальный размер страховых взносов в нынешнем году составляет 33 770 руб 88 коп; максимальный размер - 270 167 руб 04 коп. Но человек определяет самостоятельно вносимую сумму. Например,

если в 2021 году человек внесёт 33 770 рублей 88 копеек страховых взносов, то на них будут начислено 1,048 пенсионных коэффициента.

Период уплаты взносов включается в страховой стаж.