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27.05.2021 14:03
Рубрика: Экономика

Как самостоятельно увеличить размер будущей пенсии

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Если человек в данный момент не работает, то он все равно может формировать свою будущую пенсию. Делать это можно самостоятельно либо через близких людей.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
В ПФР рассказали, как заранее обратиться за назначением пенсии

Как напоминает отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области, граждане, не состоящие в трудовых отношениях, могут добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивать за себя и/или близких добровольные страховые взносы.

Добровольные отчисления на будущую пенсию могут делать также граждане России, работающие за пределами страны;

индивидуальные предприниматели, нотариусы, арбитражные управляющие и иные лица, занимающиеся частной практикой; адвокаты, осуществляющие уплату страховых взносов в фиксированном размере; физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", постоянно или временно проживающие на территории России.

Для того, чтобы добровольно вступить в систему обязательного пенсионного страхования, гражданину необходимо подать заявление через личный кабинет на сайте ПФР, в клиентской службе Пенсионного фонда или по почте.

Минимальный размер страховых взносов в нынешнем году составляет 33 770 руб 88 коп; максимальный размер - 270 167 руб 04 коп. Но человек определяет самостоятельно вносимую сумму. Например,

если в 2021 году человек внесёт 33 770 рублей 88 копеек страховых взносов, то на них будут начислено 1,048 пенсионных коэффициента.

Период уплаты взносов включается в страховой стаж.

Экономика Пенсии и пособия Повышение пенсий

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