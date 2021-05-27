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Рубрика: В мире

Канада отправит на Луну астронавта и луноход в ближайшие пять лет

Канадский астронавт примет участие в программе НАСА Artemis-2. Об этом в Twitter сообщил канадский министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань, подчеркнув, что его страна станет частью космической истории.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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"Канадец будет участником миссии Artemis, первой пилотируемой миссии на Луну с 1972 года", - цитирует ТАСС политика. Он также отметил, что Канада планирует высадить на Луне луноход в течение ближайших пяти лет, чтобы "подготовить космический сектор страны для дальнейших исследований".

В конце декабря 2020 года НАСА и Канадское космическое агентство согласовали двустороннее соглашение о сотрудничестве в рамках лунных программ Artemis и Lunar Gateway. Канада обязуется предоставить проектам НАСА помощь в создании и установке роботизированных систем, а НАСА - места в пилотируемой миссии Artemis-2 для двух канадских астронавтов.

Напомним, в 2019 году власти США заявили о начале подготовки к полетам к Луне. Программа Artemis состоит из трех этапов. Первый (2021 год) предусматривает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (2023 год) - облет спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. Предполагается, что данная программа станет важным шагом на пути к путешествиям на Марс. В Вашингтоне планируют отправить астронавтов к Красной планете в середине 2030-х годов.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Освоение Луны

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