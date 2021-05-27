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Рубрика: Общество

Рука Санникова

Кемеровский школьник выиграл всемирный конкурс инженерных разработок
Текст: Юлия Потапова ("Российская газета", Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8467)
Впервые за последние двадцать лет россиянин - кемеровский школьник Вадим Санников - выиграл всемирный конкурс исследовательских и инженерных разработок Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), в котором участвовали почти две тысячи юных изобретателей из восьмидесяти стран. Проект сибиряка, которому отдали пальму первенства в номинации "Встроенные системы", называют прорывом в сфере нейротехнологий.
Проект кемеровского школьника называют прорывом в сфере нейротехнологий. Фото: Предоставлено центром "Уникум" КузГТУ Проект кемеровского школьника называют прорывом в сфере нейротехнологий. Фото: Предоставлено центром "Уникум" КузГТУ
Проект кемеровского школьника называют прорывом в сфере нейротехнологий. Фото: Предоставлено центром "Уникум" КузГТУ

Ученик средней школы N 92 города Кемерово под руководством преподавателей Центра детского научного и инженерно-технического творчества "УникУм" при КузГТУ создал усовершенствованный программно-аппаратный комплекс для распознавания движений кисти человеческой руки. Подобные устройства надеваются на руку и действуют по принципу электромиографии. Сигнал, поступающий в результате сокращения мышц, подается на внешнее устройство. И все, что вы делаете рукой, пальцами, анализируется и повторяется в виртуальной реальности либо дистанционно. Для того чтобы управлять тем или иным аппаратом. Например, бионическими протезами. Или скальпелем, который находится в руке у робота.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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- Подобные устройства, считывающие малейшие движения руки без использования каких-либо джойстиков, существовали и раньше - в виде браслетов. С одной стороны, они более удобны, а с другой - у них есть ряд недостатков, - пояснил наставник юного изобретателя Владислав Немов. - И Вадим как раз попытался усовершенствовать технологию. Он придумал не браслет, а нарукавник, изменив расположение датчиков. Но это еще не самое главное. Его инновация - в принципиально новом, очень сложном математическом компьютерном алгоритме, который с помощью электродов, снимающих напряжение с кожи руки, обрабатывает исходные данные, пытаясь достать из огромного потока нужную информацию. Чтобы точнее распознать, какое движение совершено.

Санников разработал программно-аппаратный комплекс для распознавания движений кисти руки

- Осенью 2019 года я участвовал в олимпиаде по нейротехнологиям и обнаружил некоторые сложности в обработке биосигналов, поэтому и решил заняться этой темой. Посчитал нужным выдать качественные решения. И теперь этот проект для меня основной, - рассказал Вадим корреспонденту "РГ".

Сейчас Санников усиленно готовится к ЕГЭ, для дальнейшего обучения он выбрал несколько ведущих вузов страны, где есть профили, связанные с математической обработкой данных.

Общество Наука Общество Образование

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