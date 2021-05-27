Кибермошенники украли деньги с десятков банковских счетов

Трое кибермошенников взламывали аккаунты пользователей в мессенджере, получали доступ к их банковским счетам и с помощью подставных лиц выводили с них деньги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, доступ к некоторым личным кабинетам мошенники приобретали в закрытых тематических группах одного из мессенджеров. Они получали информацию о привязанном к аккаунту банковском счете и выводили деньги под видом оплаты услуг подставных лиц, которые были зарегистрированы на специальном сервисе по вызову такси в качестве водителей. Уже установлены 13 таких подставных лиц - так называемых дропов. Эти люди вели асоциальный образ жизни и нуждались в деньгах. Они получали по пять тысяч рублей, не зная об участии в криминальной схеме.

Оперативники считают, что хакеры таким способом ограбили не менее 40 человек. Двоих мошенников задержали в Петербурге, их сообщника - в Армавире. Двое взяты под стражу, с еще одного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.