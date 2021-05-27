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27 мая 2021 г.

Постановление правительства Кировской области от 25 мая 2021 года № 263-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в подпункт 1.2.1.3 подпункта 1.2.1 подпункта 1.2 пункта 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. Подпункты 1.2.1.3.1 и 1.2.1.3.2 изложить в следующей редакции:

"1.2.1.3.1. Мероприятия, предусмотренные программой праздничных мероприятий, посвященных Дню России и 647-летию города Кирова, утвержденной администрацией города Кирова, при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования.

1.2.1.3.2. Мероприятия, предусмотренные программой праздничных мероприятий в связи с присвоением городу Кирову почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести", утвержденной администрацией города Кирова, при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования".

1.2. Подпункт 1.2.1.3.7 изложить в следующей редакции:

"1.2.1.3.7. Осуществляемую на открытом воздухе деятельность развлекательных, тематических парков, парков отдыха (далее - парки), пляжей при одновременном соблюдении следующих условий:

при обеспечении соблюдения возможности социального дистанцирования посетителями парков, пляжей (за исключением членов одной семьи), в том числе при оказании услуг бассейнов и аттракционов;

при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин



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