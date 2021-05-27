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27.05.2021 17:19

Китай стремится обеспечить гармонию человека с природой

Китай предпринял серию инициатив, чтобы сделать страну и всю планету более зеленой, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В соответствии с 14-м пятилетним планом (2021-2025) социально-экономического развития и долгосрочными целями страны до 2035 года, существенное место в процессе модернизации страны займут шаги по достижению гармонии между человеком и природой.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Чжаоцзинь - край героев, край развития

По плану, Китай снизит потребление энергии на единицу ВВП и эмиссию углекислого газа на единицу ВВП на 13,5 и 18 процентов соответственно.

В прошлом сентябре Китай анонсировал, что достигнет пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году. "В основе этого важного стратегического решения - наше чувство ответственности за строительство сообщества единой судьбы и наше осознание необходимости безопасного устойчивого развития", - сказал Си Цзиньпин на саммите лидеров по климату 22 апреля 2021 года.

На фоне беспрецедентных вызовов, связанных с пандемией коронавируса и климатическими изменениями, Си Цзиньпин призвал участников саммита принять беспрецедентные действия. Он подчеркнул, что мир должен быть привержен гармонии между человеком и природой, зеленому развитию, систематическому управлению, подходу, основанному на нуждах людей, мультилатерализму, принципу общей, но дифференцированной ответственности. Чтобы усовершенствовать глобальные усилия по сохранению биоразнообразия в мире, в октябре 2021 года Китай проведет 15-ую конференцию сторон Конвенции о биологическом разнообразии. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию небольшой видеоролик, посвященный охране окружающей среды в Китае. Ирригационная система Дуцзянъянь расположена на юго-западе Китая в провинции Сычуань, она играла важную роль в сфере предотвращения наводнений и ирригации на территории равнины Чэнду в течение 2000 лет.

Будучи одной из старейших и до сих пор работающих подобных систем в мире, Дуцзянъянь - пример мудрого взаимодействия человека и природы. "Энциклопедия для простого народа" - это энциклопедия по вопросам сельского хозяйства, созданная в шестом веке. В ней говорится: "Следует соизмерять усилия с учетом сезона, времени и земли. Так малыми усилиями можно добиться наибольшей пользы". Эта классическая цитата все еще влияет на современный Китай, который проводит "зеленую" трансформацию в социально-экономическом развитии. Ссылаясь на эту древнюю фразу на встрече, посвященной защите окружающей среды, в мае 2018-го года председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность единения неба, земли и человека, связи экосистемы и человеческой цивилизации, следования законам природы. "Расцвет или падение цивилизаций связаны с их отношениями с природой", - добавил он. "Энциклопедия для простого народа" была завершена Цзя Сысе в период династии Северная Вэй (386-534). "Цзя Сысе в качестве примера привел выращивание зерновых, проиллюстрировав фразу "следует соизмерять усилия с учетом сезона, времени и земли. Так малыми усилиями можно добиться наибольшей пользы", - объясняет профессор древнекитайской литературы Центрального Южного университета Китая. "Урожайность варьируется от земли к земле. Если почва плодородная, то поздний посев может дать больше урожая, однако для относительно бесплодных земель чрезвычайно важен ранний посев, иначе, если пропустить время посева, велик риск остаться и вовсе без урожая". Профессор подчеркивает, что философская мудрость Цзя применима не только к сельскому хозяйству, но и к взаимоотношениям человека и природы в целом.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая РГ-Видео

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