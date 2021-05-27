Компания SpaceX вывела на орбиту Землю 60 спутников Starlink

Компания SpaceX успешно вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink.

Ракету Falcon 9 запустили в 14:59 по местному времени с мыса Канаверал в США. Первая ступень ракеты в автоматическом режиме совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании экономить средства, пишет ТАСС.

Ранее SpaceX объявила о весьма амбициозных планах развернуть на околоземной орбите 12 тысяч космических аппаратов массой до 500 кг, чтобы обеспечить всех жителей планеты широкополосным доступом в интернет. При этом не будет иметь значения, где находится человек.

Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Сейчас в космосе на высоте примерно 550 километров находятся уже 1735 спутников.