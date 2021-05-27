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27.05.2021 21:05
Рубрика: Общество

Корону Марса впервые показали со всех сторон

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Получено первое полное изображение короны Марса - облака из атомарного водорода, простирающегося на расстояние более 20 тысяч километров от Красной планеты.

Марсоход "Чжужун" приступил к исследованию Красной планеты

Водородный ореол зафиксировала арабская марсианская станция Al Amal, которая достигла планеты в феврале этого года. Сообщение о короне размещено в Twitter миссии.

Сегодня это единственный из исследующих Марс аппаратов, который способен полностью увидеть экзосферу или корону планеты благодаря высокой орбите, на которой находится (20000×43000 километров). Атомарный водород вокруг Марса образуется при фотодиссоциации молекул воды в нижних слоях атмосферы планеты. Постепенно поднимаясь в более высокие слои атмосферы, он может улетучиваться в космос. Водородная корона есть и у Земли.

Для получения мозаичного изображения короны Марса сначала были получены четыре отдельных изображения при помощи ультрафиолетового спектрометра, потом специалисты объединили их в одну картинку. Красная планета видна в ее центре как темный диск, окруженный облаком, рассеивающим солнечный свет и простирающимся далеко в стороны.

Общество Космос Исследование Марса

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