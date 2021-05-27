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27.05.2021 14:58
Рубрика: Власть

Косачев: Слова президента Польши о России абсолютно неприемлемы

Высказывание президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия якобы является "ненормальной страной-агрессором", совершенно неприемлемо для главы государства, уверен вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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Сенатор подчеркнул, что президент страны не имеет права давать необоснованных и эмоциональных оценок, которые носят для другого государства оскорбительный характер. Такие слова не могут быть приняты ни какой страной, как и не может быть принято Россией, отметил Косачев.

Более того, вице-спикер СФ добавил, что в данном случае Анджей Дуда нанес в первую очередь ущерб репутации своей страны, ведь его выходящее за рамки общепринятых норм высказывание вызывает "недоуменные вопросы по всему миру".

Тем не менее, крайне антироссийская позиция Варшавы, выделяющаяся даже на фоне недружественных позиций ряда стран НАТО и Евросоюза, уже давно не является открытием. "Польша осознанно эту позицию занимает, - отметил Косачев в беседе с RT. - Чтобы снискать дополнительные дивиденды у США, и тем самым позиционировать себя в качестве мощной политической силы внутри НАТО и ЕС, <...> и чтобы сохранять иллюзию того, что она находится на "линии фронта" и берет на себя мифический "удар с Востока".

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