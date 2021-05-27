Лавров оценил слова Кравчука о новой площадке для переговоров по Донбассу

Решения об изменении формата проведения переговоров по Донбассу находятся не в компетенции Леонида Кравчука. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова постпреда Украины в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать Контактная группа", - цитирует ТАСС слова министра иностранных дел России.

Лавров подчеркнул, что контактная группа по Донбассу создана "в контексте пакета документов", одобренного сначала на саммите в Минске в 2015 году, а затем утвержденного резолюцией СБ ООН.