Новости

"Газпром" планирует увеличить добычу газа на 53 млрд кубометров 17:17
TikTok оштрафовали еще на 1,5 млн рублей 17:14
"Локомотив" выступил с заявлением после драки в матче против "Ахмата" 17:12
Трейлер "Вечных" Marvel установил рекорд по просмотрам 16:55
"Аэрофлот" вывезет из Парижа часть пассажиров рейса Air France 16:51
Почти 90% россиян выступают за участие РФ в миротворческих операциях 16:49
Долговая нагрузка граждан в России обновила максимум 16:45
В Петербурге проверят весь городской транспорт после ДТП с автобусом 16:39
Авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс из Вены в Москву 16:34
Матч молодежного первенства "Ахмат" - "Локомотив" завершился потасовкой 16:34
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 6 градусов 16:30
Лавров призвал не демонизировать Беларусь после инцидента с Ryanair 16:28
Мэр Паттайи заявил об отмене карантина для туристов с 1 октября 16:23
Минвостокразвития создаст "цифрового двойника" северного завоза 16:17
Захарова напомнила Дуде, как поляки убивали людей в Ираке 16:09
Лавров оценил слова Кравчука о новой площадке для переговоров по Донбассу 16:05
Эксперт рассказал, какой уровень антител защищает от проявлений COVID 15:58
Мясников назвал болезни, которые люди часто не замечают 15:54
Почта России открыла офис в Гонконге 15:53
В центре Гамалеи подсчитали привившихся россиян 15:50
Гознак выплатит государству более 3,67 млрд рублей дивидендов 15:45
В Тюмени женщина получила маткапитал за вымышленного ребенка 15:33
В Италии скончалась звезда балета Карла Фраччи 15:26
На ВДНХ воссоздали исторический цветник по фотографиям 1960-х годов 15:25
Москвичи начали оформлять ипотеку в 20 лет 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Юрист разъяснил, как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией
27.05.2021 16:28
Рубрика: Власть

Лавров призвал не демонизировать Беларусь после инцидента с Ryanair

Странам Запада необходимо перестать демонизировать Беларусь из-за ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Лавров: Россия не оставит Беларусь в беде

"Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу", - заявил Лавров, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции.

Министр иностранных дел России отметил, что власти Беларуси заявили о своей готовности к открытому расследованию и предоставлению всей необходимой для этого информации и материалов с первых же минут после инцидента.

Часть этой информации Минск, по словам министра, распространил в одностороннем порядке. Тем не менее, подчеркнул Лавров, Запад, в частности страны Прибалтики, ведут себя по дипломатическим и человеческим меркам крайне неприлично: объявили о санкциях, игнорируют то, что было предложено белорусскими властями, и громогласно требуют провести расследование, при этом объявив о "так называемом наказании". "Это манеры, которые проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу", - заключил Лавров.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

Главное сегодня

Песков назвал неприемлемыми высказывания президента Польши о России
В Совфеде оценили шансы по переходу на четырехдневную рабочую неделю
В РФ введут штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей
Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли на 17-20 июня
В центре Гамалеи подсчитали привившихся россиян
Как единственное жилье может оказаться в залоге у банка
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности