Лавров призвал не демонизировать Беларусь после инцидента с Ryanair

Странам Запада необходимо перестать демонизировать Беларусь из-за ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу", - заявил Лавров, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции.

Министр иностранных дел России отметил, что власти Беларуси заявили о своей готовности к открытому расследованию и предоставлению всей необходимой для этого информации и материалов с первых же минут после инцидента.

Часть этой информации Минск, по словам министра, распространил в одностороннем порядке. Тем не менее, подчеркнул Лавров, Запад, в частности страны Прибалтики, ведут себя по дипломатическим и человеческим меркам крайне неприлично: объявили о санкциях, игнорируют то, что было предложено белорусскими властями, и громогласно требуют провести расследование, при этом объявив о "так называемом наказании". "Это манеры, которые проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу", - заключил Лавров.