Льготная ипотека подтолкнула цены на жилье на 5%

Снизить цены на жилье может увеличение объемов строительства и сокращение согласительных процедур, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на итоговой коллегии минстроя.

В этом году необходимо выходить на ввод 85 млн кв. м жилья, сказал он. В прошлом году, для сравнения, было построено 82,2 млн кв. м. Большие перспективы имеет механизм комплексного развития территорий (КРТ), подчеркнул Хуснуллин. Сейчас есть 418 участков, подходящих под КРТ, на них может быть построено 700 млн кв. м жилья, сообщил глава минстроя Ирек Файзуллин.

Увеличение предложения жилья - способ борьбы с ростом цен на квартиры, считает Хуснуллин. За прошлый год, по данным Росстата, квартиры в новостройках подорожали на 12%, на вторичном рынке - на 9,5%. Сильнее всего на цены повлияла пандемия, отметил вице-премьер, из-за которой приостанавливалось строительство, срывались поставки стройматериалов, снизилась производительность труда. Еще один фактор - рост цен на стройматериалы. Вклад льготной ипотеки в рост цен на жилье - около 5%, отметил Хуснуллин. В то же время она дала отрасли средства для развития.