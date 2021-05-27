Во французской столице состоялась премьера. Впервые за всю историю Лувра, главного музея страны, его возглавит женщина. Это нынешняя директриса музея Орсе 54-летная Лоранс де Кар.

Мадам де Кар пообещала президенту Франции повернуть Лувр в большей степени, чем это было раньше, лицом к новым поколениям. Фото: Gettyimages

На этот престижный пост претендовало несколько человек, включая действующего руководителя Лувра Жана-Люка Мартинеза, который, заметим, предпринял немало усилий для того, чтобы остаться в этом кресле еще на один трехлетний срок. Однако Эмманюэль Макрон, а подобные знаковые назначения являются его президентской привилегией, решил иначе. Судя по всему, не только для того, чтобы отдать дань принципу гендерного равенства, по которому во Франции, к примеру, формируется правительственный кабинет. Как здесь считают, определяющую роль сыграли опыт и личные качества Лоранс де Кар.

Дочь парижского журналиста и внучка писателя, она считается одним из лучших французских специалистов по искусству XIX и начала XX веков. В музей Орсе в качестве куратора живописи пришла в 1994 году, где устраивала многочисленные целевые выставки, устанавливая связи практически со всеми крупнейшими музеями мира и частными коллекционерами.

В 2014 году Лоранс де Кар была назначена директором столичного музея Оранжери, а спустя три года - музея Орсе. А до этого ей довелось в течение ряда лет потрудиться во французском агентстве France-Museums, где, в частности, занималась художественным наполнением масштабного проекта "Лувр в Абу-Даби". Так что специфику и особенности нового места работы она знает не понаслышке.

Можно предположить, что хозяину Елисейского дворца также понравилось ярко выраженное стремление мадам де Кар повернуть Лувр в большей степени, чем это было раньше, лицом к новым поколениям. Об этом, кстати, она заявила сразу после своего назначения.

"Лувр может многое сказать молодежи, и это будет моим главным приоритетом в ближайшие годы", - подчеркнула Лоранс де Кар в интервью радиостанции France Inter и добавила: "Лувр может быть поистине современным музеем, открытым современности, одновременно рассказывая о прошлом, с которым она неразрывно связана". Судя по всему, одним из первых шагов, который музейная начальница уже озвучила, станет продление часов работы Лувра в вечернее время. В том же интервью она напомнила о том, что таким образом молодежь получит возможность бывать в его стенах и после работы.

Еще одним новшеством может стать то, что Лоранс де Кар назвала "открытостью" по отношению к окружающему миру, имея в виду "все виды искусства и всех артистов". Собственно, такую политику она проводила в последние годы в музее Орсе. Так, во время выставки "Дега и Опера" в музее выступала балетная труппа Парижской оперы, а на вернисаже "Голубой и Розовый периоды", посвященном Пикассо, приглашались артисты цирка.

Надо сказать, что Лоранс де Кар не скрывает свои взгляды и вполне определенно высказывается по острым темам. Так, после публикации в The New York Times статьи "Не пора ли отменить Гогена?", в которой художника обвиняли в интимных отношениях с юными девушками во время его полинезийского периода, она заявила, что "цензура недопустима", а "о мастере надо судить по меркам того времени, в котором он жил, а также по вкладу в мировое искусство".

Одним из первых шагов, который Лоранс де Кар уже озвучила, станет продление часов работы Лувра в вечернее время

Здесь также обратили внимание на то, что Лоранс де Кар стала инициатором возвращения еврейской семье родом из Австрии картины Климта "Розы в тени деревьев" из коллекции музея Орсе. Оказалось, что полотно было конфисковано нацистами в 1938 году. Многие были против этой инициативы, но мадам директорша смогла настоять на своем.

И еще. Лоранс де Кар поставила точку в вопросе о предоставлении "Джоконды" другим мировым музеям, к чему ранее склонялось руководство местного минкультуры. Она прямо заявила, что состояние картины запрещает "всякие путешествия". "Пусть люди приезжают в Париж, - подчеркнула Лоранс де Кар.- Ведь это огромное преимущество мировых музеев, когда можно всегда там побывать и увидеть шедевр на своем месте".