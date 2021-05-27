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27.05.2021 16:23
Рубрика: В мире

Мэр Паттайи заявил об отмене карантина для туристов с 1 октября

Паттайя в Таиланде отменит двухнедельный карантин для иностранных туристов с 1 октября. Об этом заявил мэр провинции Сонтайя Кунплом.

"Иностранные туристы, получившие две дозы вакцины, смогут въезжать в Паттайю без необходимости проходить 14-дневный карантин", - передают его слова РИА Новости.

Ожидается, что к этому времени от коронавируса вакцинируются 70 процентов населения, в том числе те, кто работает в сфере туризма.

Однако оговаривается и ряд условий: во-первых, для этого нужно будет оставаться на курортах Банг Ламунг и Саттахип в течение семи дней. Во-вторых, можно будет останавливаться только в прошедших сертификацию и признанных безопасными отелях и посещать только рекомендованные места.

Кроме того, речь идет не обо всех странах, а только о тех, которые, по оценке минздрава Таиланда, относятся к низкому риску. Россия входит в этот перечень.

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В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

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