Мэр Паттайи заявил об отмене карантина для туристов с 1 октября

Паттайя в Таиланде отменит двухнедельный карантин для иностранных туристов с 1 октября. Об этом заявил мэр провинции Сонтайя Кунплом.

"Иностранные туристы, получившие две дозы вакцины, смогут въезжать в Паттайю без необходимости проходить 14-дневный карантин", - передают его слова РИА Новости.

Ожидается, что к этому времени от коронавируса вакцинируются 70 процентов населения, в том числе те, кто работает в сфере туризма.

Однако оговаривается и ряд условий: во-первых, для этого нужно будет оставаться на курортах Банг Ламунг и Саттахип в течение семи дней. Во-вторых, можно будет останавливаться только в прошедших сертификацию и признанных безопасными отелях и посещать только рекомендованные места.

Кроме того, речь идет не обо всех странах, а только о тех, которые, по оценке минздрава Таиланда, относятся к низкому риску. Россия входит в этот перечень.