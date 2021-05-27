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27.05.2021 03:27
Рубрика: В мире

Метеорологи ООН спрогнозировали рекордно теплый год

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рекордно теплый год в истории наблюдений в ближайшие пять лет прогнозируют метеорологи ООН. Сейчас на первом месте показатели 2016 года, рассказали представители Всемирной метеорологической организации.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Исследование провели метеорологи Великобритании. Они пришли к выводу, что средняя температура на поверхности суши и моря в каждый из годов текущего пятилетнего периода (с 2021 по 2025 годы) будет по крайней мере на один градус Цельсия выше температурных значений доиндустриальной эпохи, а в один год из этих пяти температура "с 40-процентной вероятностью" может превысить доиндустриальный уровень на 1,5 градуса, пишет ТАСС.

Кроме того, эксперты прогнозируют более влажную погоду в высокоширотных районах, а также повышенную активность циклонов в Атлантике.

Ранее сообщалось, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства создает новую систему мониторинга Земли, которая позволит прогнозировать и отслеживать климатические изменения и стихийные бедствия. Глава НАСА подчеркнул, что ураганы стали более разрушительными из-за процесса глобального потепления. Новая обсерватория предоставит миру беспрецедентное понимание климатической системы Земли, обеспечит специалистов данными нового поколения для смягчения последствий изменения климата и будет защищать от стихийных бедствий, отметил он.

В мире Международные организации ООН

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