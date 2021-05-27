Международные резервы РФ обновили исторический максимум, достигнув 600,9 миллиарда долларов. Об этом говорится в материалах Банка России.

По данным регулятора, за неделю с 14 по 21 мая резервы выросли на семь миллиардов долларов (1,2%). Это произошло, в основном, за счет положительной переоценки активов, добавили в ЦБ.

Предыдущий рекорд - 600,7 миллиарда долларов - Банк России зафиксировал 7 августа прошлого года.

Международные резервы - высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и валютных средств.