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27.05.2021 15:54
Рубрика: Общество

Мясников назвал болезни, которые люди часто не замечают

Текст: Матвей Линник

Отправляясь на медицинское обследование, человек должен быть готов к "находкам неясной клинической значимости", рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Фото: iStock
Мясников назвал неочевидную опасность гипертонии

По его словам, у многих людей во время диагностики часто находят заболевания, не представляющие серьезной опасности для организма, после чего отправляют на дополнительные исследования.

"Это как чемодан без ручки - нести неудобно, а бросить жалко! И так раскручивается маховик дополнительных (неоправданных) исследований", - написал медик в своем Telegram-канале.

Среди таких болезней Мясников упомянул камни желчного пузыря, камни в почках, кисту и гемангиомы печени. Кроме того, почти каждый третий человек без каких-либо болей в спине имеет грыжу межпозвоночного диска, продолжил врач. Другими "болезнями здорового человека" являются киста почки или молочной железы, образование надпочечника, аденома и гипертрофия простаты, а также узлы щитовидной железы.

Общество Здоровье

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