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27.05.2021 08:40
Рубрика: Общество

Мясников назвал возможный признак рака, проявляющийся во время еды

Текст: Михаил Русин

Возможный симптом рака пищевода способен проявляться во время еды. Речь идет о так называемой дисфагии - ощущении возникающих при глотании помех.

Фото: iStock
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Как пояснил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1", прогрессирующее нарушение процесса глотания может указывать на развитие онкозаболевания. Причем через некоторое время становится сложно даже проглатывать жидкость.

Медик уточнил, что проблемы, возникающие при глотании, обычно связаны с механическими затруднениями прохождения пищи по пищеводу и не обязательно свидетельствуют о раке. Также эксперт упомянул о психосоматическом расстройстве, которое может оказаться причиной такой проблемы. Определить причину и установить диагноз поможет врач.

Также отмечается, что к развитию рака пищевода могут привести некоторые бактерии, употребление алкоголя, плохая гигиена полости рта, пристрастие к острой пище и маринадам. По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо консультироваться со специалистами.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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