Минстрой: Проблему обманутых дольщиков нужно решить к 2024 году

К 2024 году должны быть решены проблемы обманутых дольщиков, сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на итоговой коллегии министерства.

"К 2024 году мы должны выполнить все свои обязательства", - подчеркнул Файзуллин. Речь идет о более чем 161 тыс. граждан. Проблема обманутых дольщиков существует в 73 регионах. Необходимо решить вопрос со строительством 17,3 млн кв.м проблемных домов.

Для полного восстановления прав обманутых дольщиков, которыми занимается Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, из федерального бюджета требуется дополнительно около 60 млрд рублей, заявлял ранее гендиректор фонда Константин Тимофеев. Примерно половиной проблемных домов также занимаются региональные власти.