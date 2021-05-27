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Текст:   Марина Трубилина 
13:50 27.05.2021

Минстрой в конце июня запустит конкурс проектов частных домов

Конкурс на разработку типовых проектов индивидуальных домов будет запущен в конце июня, сообщает пресс-служба Минстроя.

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Принять участие в нем смогут российские компании и консорциумы, отобранные по результатам анализа портфолио. Одно из условий - разработка проектов на основе Стандарта комплексного развития территорий.

"Минстроем подготовлен законопроект, позволяющий сделать индивидуальный дом на этапе стройки предметом залога. Это позволит распространить все льготные ипотечные программы и меры поддержки на сегмент ИЖС. Вкупе с конкурсом это даст отличный практический результат и приведет к тому, что будут создаваться качественно новые поселки с высоким уровнем жизни наших граждан в регионах", - отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

К участию будет отобрано свыше 80 организаций, которые займутся разработкой проектов по четырем номинациям: индивидуальные жилые дома, блокированные жилые дома, а также малоэтажные многоквартирные жилые дома и социально-культурные объекты (детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты) с использованием деревянных несущих строительных конструкций.

По результатам опросов, около 60% семей хотели бы переехать из многоквартирных домов в частные, говорит гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. "Развитие рынка ИЖС является для нас одним из приоритетных направлений в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Однако увеличение темпов и объемов строительства не должно отражаться на качестве строительства. По итогам проведения конкурса мы получим не только несколько десятков проектов, прошедших экспертизу и готовых к реализации, но и базу надежных застройщиков, верифицированных специалистами ДОМ.РФ", - сказал Мутко. По его словам, все это позволит сделать ИЖС более доступным.

Осенью 2021 года членами жюри будут отобраны 40 проектов-победителей, авторы которых разработают проектно-сметную документацию. Проекты пройдут государственную экспертизу и будут включены в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя России.

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