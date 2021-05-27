Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке

Предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю, как и другие инициативы, поступающие в Минтруд, будет рассмотрено, если его озвучат. Об этом заявил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, в министерстве всегда обсуждаются любые предложения. "Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать", - сказал министр.

При этом Котяков воздержался от комментирования самой инициативы, подчеркнув, что готовность рассмотреть подобное предложение не является потенциальным согласием с ним.

Напомним, впервые идею о четырехдневке выдвинул Дмитрий Медведев в июне 2019 года, будучи премьер-министром. Позже он отмечал, что переход к сокращенной рабочей неделе должен быть плавным и экономически обоснованным, а зарплата работников должна остаться на прежнем уровне.