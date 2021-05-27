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27.05.2021 08:16
Рубрика: Экономика

Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке

Текст: Матвей Линник
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости

Предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю, как и другие инициативы, поступающие в Минтруд, будет рассмотрено, если его озвучат. Об этом заявил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.

Фото: iStock
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По его словам, в министерстве всегда обсуждаются любые предложения. "Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать", - сказал министр.

При этом Котяков воздержался от комментирования самой инициативы, подчеркнув, что готовность рассмотреть подобное предложение не является потенциальным согласием с ним.

Напомним, впервые идею о четырехдневке выдвинул Дмитрий Медведев в июне 2019 года, будучи премьер-министром. Позже он отмечал, что переход к сокращенной рабочей неделе должен быть плавным и экономически обоснованным, а зарплата работников должна остаться на прежнем уровне.

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