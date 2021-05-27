Мишустин: Надо обеспечить безусловное исполнение судебных решений по алиментам

Правительство совершенствует меры борьбы с неплательщиками алиментов. По поручению президента подготовлены два документа, уточняющие механизмы привлечения к ответственности за уклонение или неполную оплату.

Изменения затронут как Кодекс об административных правонарушениях, так и уголовное законодательство. "Это позволит защитить права детей или нетрудоспособных родителей, которые нуждаются в поддержке", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Зачастую обязательства по выплате алиментов считаются выполненным, если перечислена даже незначительная сумма, несоизмеримая с назначенной судом. В результате дети или нетрудоспособные родители, которые должны были получать помощь в полном объеме, оставались без поддержки, а неплательщики уходили от ответственности", - заметил глава кабмина.

Необходимо обеспечить безусловное исполнение судебных решений, заявил Мишустин. "Изменения, которые вносятся в кодексы, позволят судам выносить однозначные решения по таким случаям, повысят оперативность взыскания алиментов с должников. Дети и все, кому полагаются эти выплаты, будут получать поддержку вовремя и в полном объеме", - считает премьер.