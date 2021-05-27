Мишустин поручил коммунальщикам уже сейчас готовиться к будущим холодам

Ситуация на объектах коммунальной инфраструктуры и в жилых домах требует более пристального внимания, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство на заседании в четверг заслушало доклад о прошедшем отопительном сезоне. В большинстве регионов он завершен. Сезон был непростым, заметил глава кабмина. Осенью многие граждане были вынуждены оставаться дома из-за коронавируса, и бесперебойное снабжение людей светом, теплом, другими коммунальными услугами было критически важным. "В целом отрасли поставленные перед ними задачи выполнили", - констатировал Мишустин.

В то же время ситуация на объектах коммунальной инфраструктуры требует более пристального внимания, указал он. Для этого была введена цифровая платформа по мониторингу и контролю устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ. В ней фиксируются все подобные ситуации, которые случаются по стране, включая те, что не учитывались ранее, в электро- и газоснабжении.

"Важно при этом не только считать количество происшествий, а в первую очередь выявлять причины аварий. И делать все необходимое как для устранения последствий, так и для профилактики. Надо уже сейчас начинать готовиться к будущим холодам - и коммунальным предприятиям, и объектам энергетики", - заявил Михаил Мишустин.